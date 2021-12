Mehr Väter stellen Antrag auf Elterngeld im Südwesten

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Väter, die einen Antrag auf Elterngeld gestellt haben, weiter gestiegen. Bei 46,8 Prozent der Kinder (2020: 44,8) war es der Vater, wie die L-Bank am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Insgesamt seien im Jahr 2021 mehr als 160.000 Elterngeldanträge und damit rund 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr eingegangen. Auch in diesem Jahr seien somit wieder deutlich mehr als eine Milliarde Euro an Elterngeld zugesagt worden.

„Es ist sehr erfreulich, dass sich erneut mehr Väter für eine bezahlte berufliche Auszeit zur Kinderbetreuung entschieden haben“, sagte Sozialminister Manne Lucha (Grüne). Eine genauere Betrachtung zeige aber, dass noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten sei: So nehmen laut Mitteilung beispielsweise bei den Eltern, die ausschließlich Basiselterngeld beziehen, rund 87 Prozent der Mütter Basiselterngeld für zwölf Monate in Anspruch. Von den Vätern hätten 88 Prozent lediglich die ergänzend möglichen zwei Monate Basiselterngeld beantragt.

