Mehr Studenten im Südwesten erhalten Deutschlandstipendium

Die Zahl der Studierenden mit Deutschlandstipendium in Baden-Württemberg ist weiter gestiegen.

3569 Studenten im Land erhielten die Förderung im vergangenen Jahr, das sind 56 Studierende mehr als in 2018. Bundesweit konnten sich 2019 insgesamt 28 200 Studenten über die Unterstützung freuen und damit drei Prozent mehr als 2018, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Mit dem seit 2011 existierenden Stipendium will die Bundesregierung besonders begabte oder engagierte Studenten fördern. Der Anteil der Stipendiaten an allen Studierenden verharrte laut Bundesamt bei einem Prozent. Gesetzlich vorgesehen ist eine jährliche Erhöhung bis zu einem Anteil von acht Prozent.

Die von den Universitäten nach einem Auswahlverfahren bestimmten Studenten erhalten 300 Euro im Monat. Die Kosten teilen sich der Bund und private Stifter. Von privaten Mittelgebern warben die Hochschulen für den Südwesten vergangenes Jahr 3 629 550 Euro ein, wie das Bundesamt berichtete. Unter ihnen waren demnach vor allem Kapitalgesellschaften sowie eingetragene Vereine, eingetragene Genossenschaften oder Stiftungen des privaten Rechts.

