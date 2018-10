Mehr Steueranteile für Länder? Kretschmann sucht Verbündete

Im Tauziehen mit dem Bund um Geld und Kompetenzen wirbt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei seinen Länderkollegen um Unterstützung. Zur Ministerpräsidentenkonferenz, die an diesem Mittwoch in Hamburg beginnt und bis zum Freitag geht, legten Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen ein Papier als Diskussionsgrundlage vor. Darin wird gefordert, den Bundesländern einen größeren Anteil aus den gemeinsamen Steuereinnahmen mit dem Bund zu geben - anstelle der üblichen, zeitlich befristeten Programmmitteln, über die die Bundesländer in eine Abhängigkeit vom Bund gerieten.

Die Verhandlungen über Programmmittel bei „Gipfeltreffen“ von Bund und Ländern seien aufwendig, die Ergebnisse solcher Treffen seien überschaubar und der Öffentlichkeit bisweilen kaum noch zu vermitteln, heißt es in dem Papier, dass der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über das auch die Zeitung „Der Tagesspiegel“ (Onlineausgabe/Dienstag) berichtete. Auch könne der Bund auf viele drängende Probleme vor Ort nicht die passenden Antworten liefern. Es bestehe die Gefahr, dass die Bedeutung der Landesparlamente geringer werde. „Diesen besorgniserregenden Prozess gilt es zu stoppen.“

Aktuell stemmt sich Kretschmann gegen die vom Bund geplante Grundgesetzänderung etwa bei der Bildungsfinanzierung. Konkret geht es um die Auszahlung des Digitalpakts Bildung des Bundes, der 2019 starten soll. Ab dann sollen fünf Milliarden Euro in fünf Jahren an die Kommunen fließen. Das Geld soll der Ausstattung an den Schulen zugutekommen. Für die angestrebte Grundgesetzänderung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag nötig, die die große Koalition aber nicht hat. Zudem muss das Vorhaben auch durch den Bundesrat.