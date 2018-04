Die Amtstierärzte in Baden-Württemberg erhöhen den Druck auf die Landesregierung. Thomas Pfisterer, Landesvorsitzender der im öffentlichen Dienst beschäftigten Tierärzte, hat sich am Dienstag in einem offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gewandt – das Schreiben liegt der „Schwäbischen Zeitung“ vor.

„Eine ausreichende und strukturierte Aufgabenerledigung im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, als Landesaufgabe, ist mit den derzeit zur Verfügung stehenden Personalressour- cen nicht möglich“, schreibt Pfisterer. Nutztierhalter würden derzeit nur etwa alle 16 Jahre überprüft. „Die Folge ist, dass z. B. tierschutzrechtliche Mängel nicht oder erst spät aufgedeckt werden.“

Lange schon setzt sich Pfisterer für mehr Stellen in den Veterinärämtern der Landkreise ein. Im Brief verweist er erneut auf eine Untersuchung der kommunalen Landesverbände, die den Mangel mit 199 Stellen beziffert – bei bestehenden 256 Stellen. Die im Doppelhaushalt 2018/2019 vorgesehenen zehn zusätzliche Stellen seien längst nicht genug. „Es bedarf dringender Nachbesserung“, schreibt Pfisterer und bittet Kretschmann, im Sinne des Verbraucherschutzes für mehr Stellen Sorge zu tragen.

Ein Skandal in einem Schweinemastbetrieb im Alb-Donau-Kreis hatte 2016 eine Debatte um eine bessere Kontrolle von Nutztierhaltern ausgelöst. Tierschutzaktivisten hatten ihn aufgedeckt. Das sei die Aufgabe der Kontrolleure aus den Veterinärämtern, doch es seien schlicht zu wenige, so Pfisterer.