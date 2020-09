Über den Montag hinweg scheint in Baden-Württemberg vermehrt die Sonne. In Oberschwaben startet der Tag zunächst noch mit dichten Wolken und etwas Regen, doch auch dort sollen sich die Wolken im Laufe des Tages zunehmend verziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 Grad im Bergland und 23 Grad am nördlichen Oberrhein. Es weht ein schwacher Wind aus Nordost.

Am Dienstag können sich die Menschen im Land auf viel Sonne freuen. Über dem Bergland sind den Wetterexperten zufolge lockere Quellwolken zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad im Bergland und 26 Grad am mittleren Oberrhein.

Mitteilung des DWD