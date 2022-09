Mehr Platz für Windräder und Photovoltaik - dort soll es in Baden-Württemberg gelingen

Wo Windräder und Photovoltaik-Anlagen im Land und detailliert in den Regionen entstehen können, zeigen Karten unter

Zwei Prozent der Fläche von Baden-Württemberg soll für Windräder und Photovoltaik-Anlagen reserviert sein – so hat es die grün-schwarze Landesregierung beschlossen. Der Bund hat inzwischen nachgelegt und 1,8 Prozent allein für Windkraft vorgegeben. Wie weit ist das Land? Ein Überblick.

Was passiert gerade?

Welche Fläche wird für Wohnen, für Landwirtschaft, für den Rohstoffabbau oder auch für erneuerbare Ernergieerzeugung genutzt? Mit diesen Fragen der Raumordnung beschäftigen sich die zwölf Regionalverbände im Südwesten. Gemeinsam mit dem Land haben sie nun Planhinweiskarten für Windenergie und Freiflächen-Photovoltaik erstellt.

„Die machen sichtbar, wo überall im Land jetzt schon etwas geht und es sich für Projektierer lohnt, genau hinzuschauen“, sagte Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, am Montag in Stuttgart. Hier können Sie die Karten einsehen.

Was zeigen die Karten?

Es gibt je für Windkraft und für Freiflächen-PV Übersichtskarten fürs ganze Land sowie eine detailliertere für jede der zwölf Regionen. Die grünen Bereiche zeigen an, dass hier Anlagen gebaut werden könnten. Gelb bedeutet, dass es Einzelfallprüfungen geben muss. Weiße Flächen sind für Anlagen zur erneuerbaren Energieerzeugung aktuell nicht geeignet.

Laut Matthias Proske, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände und selbst Direktor des Verbands Mittlerer Oberrhein, eignet sich laut dieser Karten mehr als die Hälfte der gesamten Landesfläche für erneuerbare Energie.

Wie verlässlich ist das?

Noch nicht sehr verlässlich, alles ist im Fluss. „Bis 2025 werden weitere grüne Flächen entstehen, besonders in den Regionen, die jetzt noch weiß hinterlegt sind“, sagte Razavi. Wahrscheinlicher ist aber, dass noch sehr viele grüne und gelbe Flecken wegfallen werden.

Denn die meisten Regionen haben bislang lediglich geschaut, wo theoretisch Platz für Windräder und PV-Anlagen ist – und diese als geeignet ausgewiesen. Einschränkungen wegen Eigentumsrecht, Arten- und Naturschutz, Landwirtschaft oder Luftsicherheit seien zum Großteil noch nicht eingepreist, so die Regionalverbände.

Uns muss klar sein, dass die Windräder zum Teil 250 Meter hoch sind, höher als der Fernsehturm. Thomas Bopp

Thomas Bopp, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft und Direktor des Regionalverbands Stuttgart, sprach von großen Herausforderungen. „Uns muss klar sein, dass die Windräder zum Teil 250 Meter hoch sind, höher als der Fernsehturm. Und PV-Anlagen bis zu zehn Hektar sind die Kommunen nicht gewohnt, in ihren Bebauungsplänen auszuweisen. Von denen brauchen wir extrem viele.“

Zum Vergleich: Die gesamte Fläche für Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung und Entsorgung im Land nutze in Summe ebenfalls zwei Prozent der Fläche, so Bopp. „Man muss die Energiekarte des Landes neu zeichnen und die Auswirkungen werden sichtbar sein.“

Warum gibt es im Bereich Biberach/Ulm so wenige Flächen?

Das liege an der bereits viel detaillierteren Planung, erklärt der stellvertretende Verbandsdirektor Martin Samain vom zuständigen Regionalverband Donau-Iller. Die Region habe einen rechtskräftigen Plan zur Windkraft. „Die Grobprüfung haben wir schon gemacht“, so Samain. Einschränkungen, etwa wegen Flugrouten der Hubschrauber am Bundeswehr-Standort Laupheim, seien berücksichtigt worden.

Da sich diese aber inzwischen ebenso geändert haben könnten wie etwa Vorgaben zum Artenschutz, soll der Plan ab Oktober überprüft werden. Ob dann zwei Prozent der Fläche für Wind- und Solarkraft vorgesehen sein werden, kann er zwar nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber, so Samain: „Es ist unser klares Ziel, die vorgegebenen Werte zu erreichen.“ Viele Vorgaben hätten sich schließlich pro Windkraft geändert, „dann gibt es definitiv mehr Fläche“.

Bis wann sollen die Planungen fertig sein?

Ministerin Razavi bezeichnete Baden-Württemberg als Musterschüler, denn das Land will mit seinen Planungen 2025 fertig sein, während der Bund dies erst für 2032 erwartet. „Das geht aber nicht ohne Personal und ohne technische Unterstützung“, so Razavi. Deshalb dringe sie in den aktuellen Verhandlungen um den Doppelhaushalt des Landes für 2023/24 auch um je zwei Stellen für die zwölf Regionalverbände.

Klima- und Naturkrise müssen zwingend zusammen gedacht werden. Johannes Enssle

Reichen die Anstrengungen?

Die BUND-Landesvorsitzende Sylvia Pilarsky-Grosch nannte die vorgelegten Karten unbrauchbar und sprach von politischer Willkür beim Ausweisen von Vorranggebieten für Wind- und Sonnenkraft. Der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle pocht derweil darauf, auch dem Natur- und Artenschutz Vorrangflächen einzuräumen für betroffene Vogel- und Fledermausarten.

„Klima- und Naturkrise müssen zwingend zusammen gedacht werden“, so Enssle. „Die Politik im Land steht nicht nur vor der großen Aufgabe, die Erneuerbaren beschleunigt auszubauen, sie muss sich zugleich für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen und der biologischen Vielfalt einsetzen.“

Die FDP spricht derweil von einem „trügerischen Schaufensterprojekt“, schließlich seien aktuell viel mehr Flächen als nutzbar ausgewiesen als dann tatsächlich zur Verfügung stünden. Sie sieht Windräder im Land generell kritisch. „Windkraft muss da ausgeweitet werden, wo Wind kräftig und stetig weht – und das ist in Baden-Württemberg im Vergleich mit anderen Bundesländern nicht der Fall“, so Erik Schweickert, Sprecher für Landesentwicklung.

Die SPD sieht indes die Chance, Genehmigungsverfahren nun drastisch zu verkürzen. Angesichts der bislang nur geringen Versorgung des Landes mit regenerativ erzeugtem Strom und der vielen Hindernisse, die noch in die Karten einfließen müssten, stehe dem Land aber noch ein weiter Weg bevor, so der energie- und klimaschutzpolitischer Sprecher Gernot Gruber.