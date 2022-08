Mehr Hass und Kinderpornografie

Weniger Einbrüche, Diebstähle und Körperverletzungen: Die Gerichte in Baden-Württemberg haben 2021 so wenige Menschen verurteilt wie seit zehn Jahren nicht mehr. In fast jedem Bereich sind die Zahlen gesunken, sagte Justizministerin Marion Gentges (CDU) bei der Vorstellung der Strafverfolgungsstatistik am Dienstag in Stuttgart. Ganz anders sieht es indes bei den Verurteilungen im Bereich der Kinderpornografie aus. Ein Blick auf die Zahlen und was sie bedeuten.

Wie viele Verurteilungen gab es?

2021 haben die Richter rund 95 800 Menschen verurteilt. Das sind etwa 8000 und damit 7,7 Prozent weniger als 2020, als die Zahlen bereits um 5,5 Prozent gesunken waren. Gentges hatte das unter anderem mit der Corona-Pandemie erklärt – so auch dieses Mal. „Wir hatten 2020 und 2021 weniger soziale Kontakte. Der Rückgang bei Körperverletzung um 13 Prozent dürfte auch damit zu tun haben“, sagte sie. 13 Prozent weniger Menschen sind wegen Einbruchsdiebstählen verurteilt wurden. Das hängt laut Gentges auch damit zusammen, dass viele im Homeoffice und im Urlaub zu Hause gewesen seien. Geschlossene Geschäfte hätten zum Rückgang der Verurteilung wegen Diebstahls um 20 Prozent beigetragen, geschlossene Kneipen und Clubs zu 14 Prozent weniger Fällen von Alkohol oder Drogen am Steuer. Erneut bekamen vier von fünf Verurteilten eine Geldstrafe. Fast 14 Prozent erhielten eine Freiheitsstrafe, aber nur vier Prozent mussten ins Gefängnis – für die übrigen wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Die Zahl der Verurteilungen ist 2021 zudem gesunken, obwohl die Gerichte mehr Verfahren erledigt haben als neue hinzugekommen waren.

Welche Unterschiede gibt es nach Alter und Geschlecht?

In der Gruppe der Heranwachsenden (18 bis 21 Jahre) sank die Zahl der Verurteilungen massiv um 1200 (15,3 Prozent) auf 6900. 3100 Jugendliche (14 und 17 Jahre) und damit 530 (14,9 Prozent) weniger als im Jahr zuvor wurden verurteilt. Laut Gentges ist das der niedrigste Stand für Jugendliche und Heranwachsende seit Gründung Baden-Württembergs 1952. Zudem sind 85 900 Erwachsene verurteilt worden – 6200 oder auch 6,8 Prozent weniger als 2020. Der Frauenanteil an den Verurteilungen sank von 17,6 auf 17,2 Prozent.

Welchen Anteil haben ausländische Verurteilte?

Auch Menschen ohne deutschen Pass sind 2021 seltener verurteilt worden als 2020. Allerdings ist der Rückgang mit 6,2 Prozent weniger stark als der bei Deutschen mit 8,8 Prozent. Deshalb stieg ihr Anteil an den Verurteilungen von 42,1 auf 42,7 Prozent, erklärte Anke Rigbers, Präsidentin des Statistischen Landesamts. Man könne Deutsche und Nichtdeutsche in der Statistik auf keinen Fall ohne weiteres vergleichen. „Es gibt eine Reihe von Straftaten, die Deutsche gar nicht begehen können, etwa gegen das Asylgesetz.“

Wie steht es um Sexualstraftaten?

Gegen den Trend der übrigen Straftaten haben hier die Verurteilungen um 4,8 Prozent auf 1557 zugenommen. Wie im Vorjahr gab es 248 Fälle von Kindesmissbrauch. Wegen Vergewaltigung gab es mit 109 Verurteilungen 16,8 Prozent weniger als 2020. Dass die Gesamtzahl dennoch gestiegen ist, liegt an einer weiteren massiven Zunahme von Verurteilungen im Zusammenhang mit Kinderpornografie. Schon von 2019 auf 2020 waren hier die Zahlen um 15 Prozent auf 382 Fälle gestiegen. Mit 535 Verurteilungen im vergangenen Jahr beträgt die weitere Zunahme 40 Prozent.

Warum steigen die Fälle von Kinderpornografie so stark?

Ein Hauptgrund laut Gentges: Das US-amerikanische „National Center for Missing and Exploited Children“ (zu Deutsch: Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder) liefert Behörden weltweit Hinweise – auch dem Bundeskriminalamt. Die Nicht-Regierungsorganisation hatte 2019 noch 804 Tipps auf kinderpornografische Inhalte im Internet mit Landesbezug gegeben. 2020 waren es 1660, im vergangenen Jahr dann 2825.

Außerdem ist das Strafrecht verschärft worden. Seit Juli 2021 gelten Erwerb, Verbreitung und Besitz von Kinderpornografie als Verbrechen. Was das bedeutet, erklärt Gentges so: „Gerichte können diese Fälle kaum mehr einstellen“. Selbst dann nicht, wenn es sich etwa um ein Nacktbild einer 13-Jährigen handelt, das diese selbst ihrem 14-Jährigen Freund aufs Smartphone geschickt hat. „Das ist ein zweiter Aspekt“, so Gentges, „dass Kinder Bilder in Chatgruppen weitergeben und oft ohne vorhandenes Unrechtsbewusstsein damit ein Verbrechen zu begehen.“ Von den 535 Verurteilten wegen Kinderpornografie waren 50 jugendlich und 36 heranwachsend. Im Jahr zuvor waren dies 31, respektive 30. Wie schon im vergangenen Jahr plädierte Gentges an Polizei und Lehrer, Schüler besser darüber aufzuklären, dass sie sich mit einem geteilten Nacktbild einer Minderjährigen im Klassenchat strafbar machen – auch dann schon, wenn sie das Bild auf dem Smartphone speicherten.

Die Gesetzesverschärfung sei an sich nämlich zur Bekämpfung von Kinderpornografie wichtig, so Gentges. Sie bezeichnete es als „erschreckend“, dass viele Opfer unter drei, manche sogar unter einem Jahr alt seien. „Wir haben es mit Opfern zu tun, die sich selbst überhaupt nicht schützen können. Wo Eltern, die sie schützen könnten, oft zum Kreis der Täter gehören. Hier muss der Staat aktiv werden, die Kinder aus einem Martyrium herausholen.“ Die CDU-Politikerin forderte vom Bund, den Weg zur Vorratsdatenspeicherung freizumachen. Zu häufig könnten die Täter nicht ermittelt werden, weil die Daten zu kurz gespeichert würden.

Was ist mit Hasskriminalität?

Auch sie ist gestiegen und hat laut Gentges einen Höchststand erreicht. Fast 5000 Menschen sind wegen Beleidigung verurteilt worden – ein Anstieg um sieben Prozent. 147 und damit drei Mal so viele Menschen als vor zehn Jahren wurden wegen Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole – etwa Hakenkreuze – verurteilt. Verurteilungen wegen Volksverhetzung und Gewaltdarstellungen sind laut Gentges im selben Zeitraum um 450 Prozent gestiegen. Das lasse Rückschlüsse auf den Zustand der Gesellschaft zu, sagte Gentges und warnte: „Aus Worten werden viel zu oft Taten.“