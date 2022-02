Mehr Gemüse wegen hoher Regenmengen im Südwesten

Landwirtschaftsbetriebe in Baden-Württemberg haben wegen des vielen Regens in 2021 mehr geerntet als im Jahr zuvor. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, holten die Betriebe rund 323.800 Tonnen Spargel, Salat, Mais, Karotten, Kürbisse und andere Gemüsearten von den Feldern. Das waren vier Prozent mehr als im Jahr 2020. Mit 13 Prozent mehr Ertrag haben vor allem Rot- und Weißkohl von der anhaltenden Nässe profitiert.

Insgesamt bewirtschafteten die Betriebe im Südwesten 11 526 Hektar Freiland. Biogemüse wurde auf rund 1720 Hektar davon angebaut. Mit 21 Prozent der Anbaufläche bleibe der Spargel das wichtigste Freilandgemüse.

Mitteilung Statistisches Landesamt

© dpa-infocom, dpa:220224-99-267341/2