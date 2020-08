Die rund 7000 Beschäftigten der Nährmittelindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland bekommen mehr Geld. Ihre Gehälter steigen rückwirkend zum 1. April um 2,3 Prozent, wie die Gewerkschaft NGG am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Der Tarifvertrag hat demnach eine Laufzeit von zwölf Monaten und kann frühestens zum 31. März 2021 gekündigt werden. Er gilt unter anderem für Beschäftigte der Hersteller Nestlé, Milupa, Jacobs Douwe Egberts und Dr. Oetker.