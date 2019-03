Der Frauenanteil an den Hochschulleitungen im Südwesten hat sich in den letzten zehn Jahren erhöht. Die Zahlen stiegen kontinuierlich, wenngleich nicht überall so schnell, wie sie es sich wünsche, teilte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart mit. „Der Weg ist noch lang.“

Besonders stark nahm der Anteil dem Ministerium zufolge unter den Rektoratsmitgliedern der Universitäten zu. Er steigerte sich von 17,5 Prozent auf 32,6 Prozent, also von 7 auf 14 Frauen. Angestiegen ist er auch bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaft - von 14 Prozent auf 23,4 Prozent, in Zahlen von 12 auf 22.

Den stärksten Anstieg verzeichneten die Hochschulräte der Universitäten. Im Vergleichszeitraum zwischen 2008 und 2018 kletterte der Frauenanteil von 22,5 Prozent auf 48,1 Prozent. Hier hatte das Wissenschaftsministerium bereits 2014 eine gesetzliche Mindestquote von 40 Prozent eingeführt. Die Zahlen wurden anlässlich des Internationalen Frauentags am Freitag mitgeteilt.

Wissenschaftsministerium