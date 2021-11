Mehr Asylsuchende erreichen auch über neue Fluchtroute den Südwesten

Das Land Baden-Württemberg schafft bis Jahresende 800 neue Plätze in den Erstaufnahmestellen für Flüchtlinge (LEA). Davon sollen 200 in Sigmaringen und 70 in Ellwangen entstehen.

Weitere sollen folgen, darunter in Freiburg 400, in Tübingen 150 und in Karlsruhe 1650 Plätze. Hintergrund sind die seit zwei Monaten deutlich steigenden Zahlen von Asylsuchenden im Südwesten.

„Auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie müssen wir daher zeitnah weitere neue Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes schaffen“, sagte Landesjustizministerin Marion Gentges (CDU) der „Schwäbischen Zeitung“ am Dienstag. „Zudem müssen im November mehr Asylsuchende in Stadt- und Landkreise verteilt werden.“

Diese Zahlen sind aber nicht mit denen des Jahres 2015 vergleichbar. Damals war es eine ganz andere Dimension. Landesjustizministerin Marion Gentges (CDU)

Die Behörden registrierten im September rund 1700 Personen, im Oktober rund 2900 in den LEAs. Damit stieg die Zahl der neu Angekommenen in den ersten zehn Monaten des Jahres auf 10 281 Menschen. Sie liegt damit bereits jetzt über jener des Vorjahres, als insgesamt 10 272 Migranten einen Asylantrag stellten und im Land bleiben.

Lukaschenko schickt die Menschen aus Belarus gen Westen

Die meisten Menschen kommen derzeit aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Vor allem die letzte Gruppe wählt derzeit häufig den Weg über Belarus, um über Polen in die EU und weiter nach Deutschland zu gelangen.

Der oft als „letzter Diktator Europas“ kritisierte belarussische Präsident Lukaschenko hatte angekündigt, die Menschen auf ihrem Weg nach Europa nicht länger aufzuhalten – als Reaktion auf westliche Sanktionen gegen Belarus.

Am Dienstag spitze sich die Lage im Grenzgebiet weiter zu, laut polnischen Behörden hielten sich 3000 bis 4000 Migranten im Grenzgebiet auf - zum Teil im Freien bei Minusgraden. Auch deswegen rechnet das Stuttgarter Ministerium mit weiter steigenden Zahlen, sodass Ende 2021 zwischen 15 000 und 16 000 Asylsuchende das Land erreicht haben könnten.

Gentges sagte, das sei eine Herausforderung, aber: „Diese Zahlen sind aber nicht mit denen des Jahres 2015 vergleichbar. Damals war es eine ganz andere Dimension: So kamen 2015 rund 100.000 Menschen nach Baden-Württemberg. Zudem sind wir Baden-Württemberg heute deutlich besser aufgestellt.“