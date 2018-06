Ulm (dpa/lsw) - Die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer sorgt beim Hauptzollamt Ulm für deutlich mehr Arbeit. Seit Anfang April ist die Behörde für 16 württembergische und 19 rheinland-pfälzische Landkreise zuständig, wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte. Der Ulmer Zoll verwaltet nun rund zehn Prozent der bundesweit 58 Millionen Fahrzeuge. Für diese Aufgabe hat die Behörde 130 zusätzliche Beschäftigte eingestellt. Durch die zusätzliche Arbeit rechnet der Ulmer Zoll in diesem Jahr mit Mehreinnahmen in Höhe von 800 Millionen Euro. Die Einnahmen aus Steuern und Zöllen lagen im vergangenen Jahr bei 1,14 Milliarden Euro.