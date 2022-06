Rund 150 Forellen sind in einer Teichanlage in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) verendet. Grund war laut Polizei wohl ein technischer Defekt in einer Pumpanlage im benachbarten Cleebronn. Dadurch staute sich vermutlich bis Montagmorgen Abwasser auf, das in den Bach geriet, der die Fischteichanlage speist. Die Polizei schätzte den Schaden am Dienstag auf etwa 1200 Euro.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220614-99-664184/2