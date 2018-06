Mehr als fünf Millionen Euro Schaden nach Großbrand in Schwaben

Ein Großbrand hat in einem Metallbetrieb im bayerischen Vöhringen nahe Ulm einen Schaden von mehr als fünf Millionen Euro verursacht. Das schätzte das betroffene Unternehmen am Mittwoch. Der Brand war am Vorabend in einer Werkshalle ausgebrochen.

Das Feuer griff schnell um sich, in kürzester Zeit stand die große Halle komplett in Flammen. Da in dem Gebäude auch giftige Chemikalien gelagert wurden, setzte die Feuerwehr einen ABC-Messwagen ein. Von den Chemikalien sei jedoch keine Gefahr ausgegangen, hieß es.

Kontaminiertes Löschwasser wurde nach Angaben des Unternehmens in einem Rückhaltebecken aufgefangen und gesichert. Es soll nach einer Analyse fachgerecht entsorgt werden.

Sechs Feuerwehrleute waren bei den Löscharbeiten verletzt worden. Fünf erlitten eine Rauchvergiftung, einer musste wegen einer Schnittwunde an der Hand behandelt werden, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr war mit rund 200 Kräften stundenlang im Einsatz. Die Anwohner wurden über Rundfunk gebeten, zu ihrer Sicherheit ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Brandursache war zunächst völlig unklar. Die Untersuchungen gestalteten sich nach Angaben der Polizei schwierig, weil die Halle als einsturzgefährdet gilt.