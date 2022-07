Mehr als 36 Jahre nach der Tat: Ehemaliger Soldat angeklagt

Mehr als 36 Jahre nach der Tat ist ein ehemaliger US-Soldat wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Ulm angeklagt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Ulm am Dienstag mit. Der heute 64 Jahre alte US-Staatsbürger soll im Oktober 1985 eine damals 29 Jahre alte Frau in einer Parkanlage in Göppingen überfallen, massiv geschlagen und vergewaltigt haben. Das Opfer überlebte die Tat mit schweren Verletzungen. Ermittler konnten den Mann aufgrund von DNA-Spuren identifizieren. Der Tatverdächtige befindet sich seit seiner Auslieferung aus den USA nach Deutschland Ende April 2022 in Untersuchungshaft.

