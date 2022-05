Mehr als 100 Oldtimer starten zu Rallye am Bodensee

Mehr als 100 Oldtimer sind am Donnerstag zu einer mehrtägigen Rallye am Bodensee und im Allgäu gestartet. Hinterm Steuer saßen beim Auftakt in Friedrichshafen der Starterliste zufolge auch prominente Fahrer wie der ehemalige Formel-1-Pilot Nick Heidfeld und der mehrfache Bob-Olympiasieger André Lange. Unter den 116 angemeldeten Old- und Youngtimern befand sich zudem unter anderem der ehemalige Jagd-Mercedes des Schahs von Persien.

Die Rallye „Bodensee-Klassik“ führt in drei Etappen über rund 555 Kilometer unter anderem ins oberschwäbische Pfronstetten und ins Allgäu nach Kempten. Die Strecke wird nach Angaben der Veranstalter seit der ersten Auflage im Jahr 2012 jedes Jahr neu festgelegt. Bei der Rallye gehe es nicht um Geschwindigkeit, gleichmäßiges und zuverlässiges Fahren sowie die Vielfalt der Autos.

