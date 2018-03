Unbekannte haben im Schwarzwald mehr als 100 Smileys und andere Motive an Bäume gesprüht. „Das ist vielleicht als Spaß gemeint, aber es ist gar nicht lustig“, sagte eine Sprecherin der betroffenen Stadt Villingen-Schwenningen am Mittwoch. Es dauere mehrere Jahre, bis die Farbe verblasse. „Das ist auch Sinnbild für unsere Gesellschaft - sich nicht bewusst zu machen, was es für Folgen hat.“ Neben Smileys sind nach Angaben der Stadt beispielsweise auch Herzchen oder das Daumen-hoch-Symbol zu sehen. Betroffen sind Bäume im Groppertal rund um einen Wanderweg. Offenbar seien die Sprayer auch noch aktiv, da immer wieder neue Emojis hinzukämen. Das städtische Forstamt bittet nun mögliche Zeugen um Mithilfe, um den oder die Verursacher zu finden.

Mitteilung der Stadt mit Bild