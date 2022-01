Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Klettgau (Landkreis Waldshut) ist nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Die Bewohnerin war am Freitagmorgen nach Polizeiangaben nicht im Gebäude. Feuerwehrleute löschten die Flammen im Erdgeschoss. Die Brandursache war zunächst unklar.

