Medizinisch-Psychologische Untersuchung: Südwesten hat strengste Promilleregel

Zur Fasnet verstärkt die Polizei die Alkoholkontrollen – und nirgendwo wird es für betrunkene Autofahrer heikler als in Baden-Württemberg. Schon ab einem Alkoholwert von 1,1Promille ordnen die Landratsämter nach einem Führerscheinentzug eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) an – den sogenannten „Idiotentest“.

„In Baden-Württemberg ist das flächendeckend der Fall“, bestätigt ADAC-Jurist Jost Kärger der „Schwäbischen Zeitung“. Hintergrund ist ein entsprechendes Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim von 2014. Das habe im Südwesten zu einer einheitlichen Vorgehensweise der Landratsämter geführt. Diese sind für die Neuausgabe von Führerscheinen zuständig.

In den anderen Bundesländern sei dagegen derzeit „viel im Fluss“, sagt Kärger. So habe es in Bayern etwa „einzelne Ansätze“ gegeben, auch 1,1 Promille als Grenzwert festzulegen. Bislang war eine MPU erst ab einem Blutalkoholwert von 1,6 Promille oder bei wiederholten Auffälligkeiten üblich.

Baden-Württembergs Innenminister Reinhold Gall (SPD) hatte vergangene Woche angekündigt, die Polizei werde bis Aschermittwoch verstärkt Autofahrer kontrollieren. Auch die Altersgrenze für die Abgabe alkoholischer Getränke soll streng überwacht werden.