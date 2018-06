Trotz des Preisdrucks im Gesundheitswesen hat der Medizinartikelhersteller Paul Hartmann seinen Gewinn in den ersten drei Monaten des Jahres gesteigert. Das Ergebnis nach Steuern legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,4 Prozent auf 22,7 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Heidenheim mitteilte. Der Umsatz wuchs im ersten Quartal um 5,7 Prozent auf 475,6 Millionen Euro. Hartmann stellt Wundauflagen, Hygieneprodukte und Desinfektionsmittel her und beschäftigt weltweit 10 266 Mitarbeiter, knapp die Hälfte davon in Deutschland. Der Konzern erwartet für das laufende Jahr ein moderates Wachstum.

