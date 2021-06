Medienbericht: VfB-Stürmer Gonzalez vor Wechsel nach England

Nach einem Medienbericht soll der argentinische Nationalspieler Nicolas Gonzalez kurz vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zu Brighton & Hove Albion in England stehen. Wie die britische Tageszeitung „The Guardian“ am Mittwoch meldete, bietet der Premier-League-Club angeblich 25 Millionen britische Pfund (rund 29 Millionen Euro) für den Stürmer. Schon während der vergangenen Saison war Brightons Interesse an dem Angreifer bekannt geworden. Allerdings soll neben dem Tabellen-16. der vergangenen Saison auch der AC Florenz an einer Verpflichtung des 23-Jährigen interessiert sein.

Gonzalez war am Montag mit Argentinien in die Copa América in Brasilien gestartet. Beim 1:1 gegen Chile stand der 23-Jährige neben dem Superstar und Torschützen Lionel Messi in der Startelf. Gonzalez kam 2018 vom argentinischen Verein Argentinos Juniors zum VfB und erzielte für die Stuttgarter in bisher 45 Bundesligaspielen acht Tore. In 27 Zweitliga-Partien in der Saison 2019/2020 traf er 14 Mal.

