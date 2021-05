Medienbericht: KSC in Gesprächen mit Stürmer Kaufmann

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC arbeitet einem Medienbericht zufolge an einer Verpflichtung von Stürmer Fabio Kaufmann von Eintracht Braunschweig. Club und Spieler stünden in Gesprächen, die zeitnah zum Abschluss kommen sollen, berichteten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ am Dienstag. Der 28 Jahre alte Kaufmann war mit Braunschweig am Sonntag aus der zweiten Liga abgestiegen. Er kam in der abgelaufenen Saison auf fünf Tore und vier Vorlagen für die Niedersachsen.

