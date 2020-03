Mechaniker mit Arm in Förderband gezogen und eingeklemmt

Ein Mechaniker ist mit dem Arm in ein Förderband hineingezogen und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Dienstag hatte er an der laufenden Maschine einer Firma in Hechingen (Zollernalbkreis) am Montag gearbeitet, als er mit dem Arm in eine der Förderrollen geriet und eingeklemmt wurde. Seine Kollegen stellten sofort das Band ab und alarmierten die Feuerwehr. Diese befreite den 31-Jährigen aus seiner Lage. Er wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Pressemitteilung Polizei