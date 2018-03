Die Fast-Food-Kette McDonald's und Tierrechtsaktivisten haben nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen Verantwortliche eines Schlachthofs in Tauberbischofsheim gestellt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Auf dem Hof werden laut Landratsamt täglich 200 Rinder geschlachtet - unter anderem für einen Zulieferer der Burgerkette. Auf mit versteckten Kameras gedrehten Bildern soll unter anderem zu sehen sein, dass sich Rinder beim Einstich in den Hals und beim Ausbluten bewegen, was ein Hinweis darauf sei, dass sie nicht richtig betäubt seien.

Das Land habe durch Recherchen des Fernseh-Magazins „Stern TV“ von dem Fall erfahren, hieß es am Donnerstag beim Agrarministerium in Stuttgart. Nach Sichtung der Bilder habe das Landratsamt in Abstimmung mit dem Ministerium die sofortige Schließung des Schlachthofs verfügt. Der Betrieb müsse ein Konzept vorlegen, wie die Mängel, die zu dem massiven Tierschutzverstößen geführt haben, behoben werden könnten.

„Solange dieses Konzept nicht vorliegt und die Auflagen, die der Schlachthof darüber hinaus erhält, nicht umgesetzt sind, bleibt der Betrieb geschlossen“, sagte eine Sprecherin. Es werde „eine akribische Aufarbeitung“ der Situation vor Ort geben. Dabei würden auch mögliche Verfehlungen durch amtliches Personal geprüft. „Sollten diese vorliegen, wird in aller Härte durchgegriffen und disziplinarische Maßnahmen werden eingeleitet.“