Rust (dpa) - Der ARD-Moderator Maxi Arland (32) sucht sich seine Urlaubsziele nach der Lage von Golfplätzen aus. „Ferien mache ich am liebsten mit dem Golfschläger in der Hand“, sagte er am Montag im Europa-Park in Rust bei Freiburg der Nachrichtenagentur dpa. Beim Golfen erhole er sich am besten. Daran orientiere sich seine Urlaubsplanung. „Ich bin keiner, der gerne am Strand oder Pool liegt. Nach spätestens 20 Minuten wird es mir dort langweilig.“ Dies gelte auch für seine Frau. „Wir beide sind leidenschaftliche Golfer.“

Der aus Neuenbürg im Schwarzwald stammende Arland präsentiert seit 2004 in der ARD die Samstagabend-Unterhaltungsshow „Musikantendampfer“ sowie für mehrere ARD-Anstalten zahlreiche andere Musik- und Unterhaltungssendungen. Zudem tritt er als Sänger auf.

