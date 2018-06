Sänger Max Giesinger (28) wird in der neuen Staffel der Fernseh-Castingshow „The Voice Kids“ in der Jury sitzen. Das wurde auf der offiziellen Facebook-Seite der Sat.1-Sendung mitgeteilt. Für Giesinger ist es eine Art Rückkehr. Er hatte 2012 in der ersten Staffel von „The Voice of Germany“, der Version für Erwachsene, den vierten Platz belegt.

„Vor sechs Jahren stand ich hier auf der 'The Voice'-Bühne zum ersten Mal vor richtig großem Publikum. Inzwischen toure ich durch ganz Deutschland“, zitiert die „Bild“-Zeitung (Freitag) Giesinger, er spiele in vollen Hallen. Nun freue er sich, mit musikbegeisterten Kindern zu arbeiten und sie in ihrer Kunst zu bestärken und zu fördern, erklärt der 28-Jährige. Er nimmt in der „Coach-Riege“ den Platz von Sänger Sasha ein. Die sechste Staffel von „The Voice Kids“ soll im Frühjahr 2018 von Sat.1 ausgestrahlt werden. Neben Giesinger sollen Popstar Nena und ihre Tochter Larissa sowie Sänger Mark Forster zur Jury gehören.

