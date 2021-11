Mavropanos zurück auf dem VfB-Trainingsplatz

Das Comeback von Verteidiger Konstantinos Mavropanos beim VfB Stuttgart rückt näher. Der griechische Fußball-Nationalspieler absolvierte nach seinem Muskelfaserriss am Montag eine individuelle Trainingseinheit auf dem Platz. Auch der zuvor lange verletzte Angreifer Silas Katompa Mvumpa dürfte im nächsten Bundesliga-Spiel am 20. November bei Borussia Dortmund wieder eine Option sein. Der Kongolese absolviert nach seiner schweren Knieblessur mittlerweile wieder einen Großteil des Mannschaftstrainings und nahm am Montag an der kompletten Einheit von Trainer Pellegrino Matarazzo teil.

