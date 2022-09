Mavropanos' Einsatz fraglich, Vagnoman wird sicher fehlen

Dem Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart droht der Ausfall von Konstantinos Mavropanos. Der Abwehrspieler trainierte in dieser Woche bislang nur individuell, nachdem er beim 2:2 gegen den FC Bayern München am vergangenen Spieltag ausgewechselt worden war. Vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt könnte Mavropanos aber zumindest das Abschlusstraining wieder absolvieren, sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo zwei Tage vor der Partie. Danach solle eine Entscheidung fallen.

Rechtsverteidiger Josha Vagnoman wird ganz sicher nicht im Aufgebot stehen. Der Neuzugang fällt mit einem Knochenödem im Mittelfuß aus und Angreifer Luca Pfeiffer muss noch ein Spiel wegen einer Rotsperre aussetzen. Tanguy Coulibaly und Nikolas Nartey können dagegen ohne Einschränkungen in den Einheiten mitmischen und seien daher auch Optionen für den Kader, sagte Matarazzo.

Bislang wartet der VfB nach fünf Remis und einer Niederlage noch auf das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison. Auf die in München gezeigte Leistung ließe sich aber aufbauen, sagte der Coach des 14. in der Tabelle. „Wir wollen daran anknüpfen und den ersten Heimsieg landen“, sagte Matarazzo, der eine „sehr starke“ Eintracht erwartet.

Kader VfB Stuttgart

Spielplan VfB Stuttgart

Bundesliga-Tabelle

Kader Eintracht Frankfurt

© dpa-infocom, dpa:220915-99-770198/3