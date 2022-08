Matarazzo rechnet nicht mit Vagnoman-Ausfall

Trainer Pellegrino Matarazzo rechnet beim VfB Stuttgart nicht mit einem längeren Ausfall von Josha Vagnoman. „Josha hat Krämpfe gehabt. Die aktuelle Diagnose ist, dass nichts kaputt ist und es eine Vorsichtsmaßnahme war“, sagte der VfB-Coach nach dem 2:2 bei Werder Bremen am Samstag. Der im Sommer vom Hamburger SV gekommene Vagnoman war in der 70. Minute ausgewechselt worden. Matarazzo geht aber davon aus, dass der 21-Jährige am kommenden Samstag gegen den SC Freiburg zur Verfügung steht.

Infos zum Spiel auf bundesliga.de

Werder-Webseite

Kader von Werder Bremen

Kader VfB Stuttgart

© dpa-infocom, dpa:220813-99-377518/2