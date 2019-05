Massive Regenfälle im Süden: Überschwemmungen sind möglich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet am Montag von starken Regenfällen im Süden Deutschlands.

Der Höhepunkt wird am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag erwartet. Hier sind teils erhebliche Regenfälle möglich, erklärte eine Sprecherin des DWD auf Rückfrage von Schwäbische.de.

In der Region sind vor allem das Gebiet an der bayerischen Grenze und das Allgäu betroffen. Laut DWD Stuttgart fallen dort in der Nacht zwischen 70 und 80 Litern pro Quadratmeter.

Am Bodensee sind bis zum Mittwochmorgen sogar mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter möglich, sagte ein DWD-Meteorologe am Montagmorgen.

Aktuelle Unwetter-Gefahren

Örtlich mehr als 150 Liter pro Quadratmeter möglich

Örtlich müsse sogar mit Niederschlägen von mehr als 150 Litern gerechnet werden. Bei derartigen Niederschlagsmengen sei mit Überschwemmungen von Straßen und Bächen zu rechnen — zumal die Bäche und Flüsse derzeit noch Schmelzwasser aus den Bergen führen.

Mäßige Überflutungsgefahr durch Dauerregen besteht am Mittag in der Gegend um und in Rottweil, Gosheim und Zimmern ob Rottweil.

Im Südosten Baden-Württembergs hält der DWD extreme Unwetter (Stufe 4) für möglich: Bis zu 140 Liter Regen könnten hier bis Mittwoch fallen.

Schwere Gewitter, überflutete Keller und Straßen könnten die Folge sein. Die Lage sei sehr heikel, sagte DWD-Meteorologe Clemens Steiner in Stuttgart. Auch die Gewittergefahr kann sich am Montagabend verstärken, einzelne Blitze sind möglich.

Auch, weil am Sonntag bereits viel Regen gefallen sei, bestehe Hochwasserrisiko. Der DWD warnt außerdem vor möglichen Erdrutschen.

Ab der Nacht zum Dienstag und auch am Dienstag warnt der DWD vor allem von der Hohenloher Ebene über die Alb bis nach Oberschwaben zeitweise vor starken bis stürmischen Böen um 60 Kilomerter pro Stunde aus Nordwest.

Blitzeinschlag in Wangen

In der Kernstadt von Wagen hat es bereits Schäden aufgrund eines starken Gewitters am Sonntag gegeben: Gegen 16.30 Uhr wurde eine rund 30 Meter hohe Pappel am Argenufer in der Nähe der Raible-Brücke am Scherrichmühlweg vom Blitz getroffen.

Die meterlangen Holzstücke liegen in einem Umkreis von etwa 50 Meter um den Baum verteilt. (Foto: Bernd Treffler)

Der Blitz hat einen beträchtlichen Teil des Baumstamms auf fast der gesamten Länge abgetrennt. Die meterlangen Holzstücke sind in einem Umkreis von etwa 50 Meter um den Baum verteilt und stecken teilweise noch in der angrenzenden Wiese.

„Das war gigantisch“, sagt Anlieger Alfons Raible, der sich beim Einschlag im Keller seines Hauses aufhielt.