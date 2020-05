Massimo meldet sich nach Fehlern bei VfB-Niederlage zu Wort

VfB-Profi Roberto Massimo hat sich nach seinen zwei Schnitzern bei der 2:3-Niederlage in Kiel für aufmunternde Worte bedankt. Er wisse, dass „solche Fehler nicht passieren dürfen“, schrieb der 19-Jährige bei Instagram. Er werde sein Bestes für den VfB Stuttgart geben, „damit wir am Ende unsere Ziele erreichen“. Massimo hatte am Sonntag bei der zweiten Niederlage des VfB Stuttgart nach dem Re-Start der 2. Fußball-Bundesliga zwei Gegentore verschuldet, nachdem er nur kurz zuvor eingewechselt worden war. Der Tabellendritte steht vor dem Topspiel am Donnerstag gegen den Hamburger SV unter Druck.

Spielplan Holstein Kiel

Website Holstein Kiel

Facebook Holstein Kiel

Twitter Holstein Kiel

Kader des VfB Stuttgart

Spielplan des VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga

Zu- und Abgänge des VfB Stuttgart

Infos zum Spiel auf bundesliga.de