Masseur wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

Weil er bei medizinischen Behandlungen wiederholt Frauen sexuell missbrauchte, ist ein Masseur zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Wie das Amtsgericht im badischen Emmendingen am Montag mitteilte, wurde der 44-Jährige in 15 Fällen des sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses für schuldig befunden. Darunter gab es zwei Fälle in Tateinheit mit einem sexuellen Übergriff und zwei Fälle in Tateinheit mit Vergewaltigung.

Die Vorfälle spielten sich nach Gerichtsangaben vom Sommer 2020 bis zum Frühjahr 2021 in einem Therapiezentrum ab. Wie das Gericht urteilte, darf der Angeklagte drei Jahre lang nicht als Physiotherapeut und Sporttherapeut arbeiten, außerdem darf er in diesem Zeitraum Frauen nicht massieren. Der Prozess vor dem Schöffengericht in Emmendingen hatte Anfang des Monats begonnen.

© dpa-infocom, dpa:220926-99-906132/2