Massenschlägerei vor Diskothek

Eine Massenschlägerei vor einer Diskothek in Pforzheim hat am Wochenende einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren am frühen Sonntagmorgen etwa 50 Menschen in Streit geraten, einige von ihnen prügelten sich. Weitere 100 Besucher der Diskothek hätten versucht, Stimmung gegen die hinzugerufene Polizei zu machen und den Einsatz damit empfindlich gestört. Den Angaben zufolge waren rund 20 Streifenwagen der Pforzheimer Polizei sowie Kräfte aus Karlsruhe im Einsatz. Was Auslöser der Prügelei war, werde noch ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:211004-99-472908/2

Pressemitteilung Polizei