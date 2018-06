Massenschlägerei in Flüchtlingsunterkunft mit Verletzten

In einer Flüchtlingsunterkunft in Löffingen im Schwarzwald ist es wohl zu einer Massenschlägerei gekommen. Drei junge Männer einer syrischen und einer irakischen Familie waren am Samstagabend in Streit geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bis zu 20 Menschen sollen sich an der Schlägerei beteiligt haben. Als die Polizeistreifen eintrafen, hatte sich die Lage demnach aber schon beruhigt. Die drei Hauptbeteiligten im Alter von 18, 22 und 25 Jahren waren leicht verletzt. Ein 38 Jahre alter Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte sich bei einem Schlichtungsversuch leichte Blessuren an der Hand zugezogen. Der Grund für den Streit war laut Polizei zunächst nicht bekannt.

Mitteilung der Polizei