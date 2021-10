Maskenverweigerer randaliert und kommt in Gewahrsam

Weil er keine Maske tragen wollte, hat ein Mann in einem Geschäft im Kreis Biberach randaliert. Der 38 Jahre alte Mann wollte am Samstagabend einkaufen gehen, doch die Mitarbeiter verweigerten ihm den Zutritt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann trat einen Aufsteller kaputt und schlug mit seinem Rucksack nach den Angestellten. Die Polizisten erteilten einen Platzverweis und nahmen den Randalierer schließlich in Gewahrsam, da der Mann dem Platzverweis nicht nachkam. Ein Alkoholtest ergab einen Wert um zwei Promille.

