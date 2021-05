Maschinenbau: Rückkehr auf Vorkrisenniveau 2022 möglich

Die anziehende Weltkonjunktur lässt die Maschinenbau-Unternehmen im Südwesten wieder deutlich optimistischer in die Zukunft schauen. Zwar bleibe die Lage in der Corona-Krise unsicher, im Moment bestehe aber die reelle Chance, mit dem Umsatz im kommenden Jahr auf das Vorkrisenniveau von 2019 zurückzukehren, teilte der Branchenverband VDMA am Mittwoch mit. Als Wachstumslokomotive erweise sich vor allem China. Große Hoffnungen ruhten aber auch auf dem wichtigen US-Markt. Sorgen bereiten vielen Maschinenbauern allerdings Engpässe in den Lieferketten, vor allem im Bereich der Elektronik.

2020 war der Umsatz im Maschinenbau in Baden-Württemberg um neun Prozent auf knapp 76 Milliarden Euro gesunken. Der Rückgang fiel damit wesentlich moderater aus als befürchtet.

