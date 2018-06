Die baden-württembergischen Maschinenbauer erwarten im laufenden Jahr ein leichtes Plus. Es wird mit einem Umsatzanstieg von 2 Prozent auf 75,5 Milliarden Euro gerechnet, wie der Geschäftsführer des Branchenverbands VDMA, Mathias Kammüller, am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Die Betriebe seien positiv eingestellt, sie vertrauten auf ihre technologische Stärke und internationale Präsenz. Die Unternehmen verzeichneten gerade eine starke Nachfrage aus dem Inland, sagte der Trumpf-Geschäftsführer mit Verweis auf die aktuelle Konjunkturumfrage des Verbandes. Rückläufige Bedeutung habe derzeit China.

