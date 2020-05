Von Schwäbische Zeitung

Die Unterschiede der Corona-Verordnungen in Bayern und Baden-Württemberg sorgten in den vergangenen Wochen für Verwunderung: Innengastronomie in Ulm offen, in Neu-Ulm geschlossen. Eisverkauf in Neu-Ulm erlaubt. Aber nicht in Ulm. Mit derartigen Verwirrungen soll jetzt Schluss sein: Die Industrie- und Handelskammern (IHKs) aus Ulm und Augsburg fordern bei Corona-Maßnahmen künftig Gleichklang zwischen den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg.

Einheitliches Vorgehen Die benachbarten IHKs sehen in einem möglichst einheitlichen ...