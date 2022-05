Martinsmantel mit rekordverdächtigen Ausmaßen für Kirchentag

Aus rund 1100 Stoffstücken näht eine Stuttgarter Lederschmiede für den Kirchentag Ende Mai einen Martinsmantel mit rekordverdächtigen Maßen zusammen. Das Mosaik aus Stoffteilen von Kirchengemeinden und -verbänden, Kindergärten und Schulen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart (DRS) wird nach Angaben der Kirche 3 Meter breit und 80 Meter lang. Es soll am 26. Mai beim 102. Deutschen Katholikentag über eine Strecke von 240 Quadratmetern vom Neuen Schloss bis zum Altar des Eröffnungsgottesdienstes führen, wie die Diözese mitteilte. Beim Abschlussgottesdienst drei Tage später soll der riesige Mantel wieder zertrennt und verteilt werden.

„Der Martinsmantel passt perfekt zum Katholikentag“, sagte Prälat Klaus Krämer, in der DRS verantwortlich für den Katholikentag. „Zum einen nehmen wir damit Bezug auf den Patron unserer Diözese, den heiligen Martin von Tours, zum anderen steht er ganz sinnbildlich für das Leitwort „leben teilen“, das wir über unser großes Glaubensfest geschrieben haben.“

Die Lederschmiede stellt seit 1995 Taschen, Gepäck und Geschenkartikel aus Leder, Planen, Filz und anderen Materialien her und bietet Arbeit zum Beispiel für sozial Benachteiligte und ehemalige Drogenabhängige.

Beim 102. Katholikentag (25. bis 29. Mai) sind rund 1500 Veranstaltungen geplant. Die weitaus meisten Treffen und Aktionen finden in der Innenstadt statt. Ausgelegt ist das Programm für rund 30 000 Besucher. Es werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (beide SPD), Bundeskanzler Olaf Scholz, mehrere Bundesministerinnen und -minister sowie der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein Vize, Innenminister Thomas Strobl (CDU) erwartet. Zuletzt fand das Laientreffen der Katholiken im Jahr 2012 in Baden-Württemberg statt - in Mannheim.

Homepage Lederschmiede

