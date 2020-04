Von Schwäbische Zeitung

Das Coronavirus breitet sich im Kreis Sigmaringen scheinbar ungebremst aus. Die Zahl der Toten steigt laut aktuellen Zahlen des Landratsamts von sechs auf zehn. Die Zahl der Infizierten von 396 auf 472. Damit ist Sigmaringen der in Baden-Württemberg am zweitstärksten betroffene Landkreis. In Deutschland liegt er weiter in der Top Ten. 121 Menschen haben nach Angaben des Landratsamts ihre Erkrankung überwunden und konnten aus der Quarantäne entlassen werden.