Jeder fünfte Kilometer auf Baden-Württembergs Bundesstraßen war 2015 marode. Das ergab damals die letzte turnusgemäße Begutachtung. Die FDP hatte dem Landesverkehrsministerium deswegen in der vergangenen Woche Untätigkeit vorgeworfen – das Haus von Winfried Hermann (Grüne) müsse mehr tun. Diese Vorwürfe weist Hermanns Amtschef Uwe Lahl zurück und erklärt, bis Ende des Jahres alle besonders maroden Straßen sanieren zu wollen.

Herr Lahl, 20 Prozent der Bundesstraßen in Baden-Württemberg sind dringend sanierungsbedürftig – tun Sie zu wenig für die Straßen?

Das Gegenteil ist der Fall. Die Zahl 20 Prozent stammt aus dem Jahr 2015. Die Straßen werden alle vier Jahre überprüft, deswegen gibt es erst Ende des Jahres wieder neue Daten. Dann wird mit Sicherheit herauskommen, dass sich der Zustand der Bundesstraßen deutlich gebessert hat. Unser Schwerpunkt liegt auf der Sanierung und dem Erhalt unserer Straßen. Das machen wir jetzt. Seitdem wir in der Regierung sind, hat sich der Zustand erheblich verbessert. Wir haben in den vergangenen Jahren rund 800 Kilometer Bundesstraßen saniert – von etwas mehr als 4000. Weitere 200 Kilometer kommen bis Jahresende hinzu. Damit hätten wir dann in etwa die 20 Prozent der maroden Straßen saniert.

Im Bundesvergleich liegt Baden-Württemberg nicht so gut – im Schnitt sind in Deutschland 17 Prozent der Bundesstraßen-Kilometer marode, im Südwesten sind es mehr.

Wir wollen natürlich besser sein als der Bundesschnitt. Das ist auch unser Ziel. Aber man muss mehrere Faktoren berücksichtigen. Wir wären noch weiter mit den Sanierungen gekommen, wenn während der vergangenen Jahre der Lkw-Verkehr nicht so stark zugenommen hätte. Wir sind ein Transitland, und jeder, der auf Autobahnen unterwegs ist, weiß: Die rechte Spur ist eine Lkw-Spur. Und die Lkw verursachen den Großteil der Schäden. Bei dem Vergleich mit anderen Ländern gilt außerdem: Die neuen Bundesländer haben nach der Wiedervereinigung sehr viel Geld für ihre Straßen bekommen, die Infrastruktur ist dort daher in sehr gutem Zustand. Aber dass Baden-Württemberg besser ist als das CSU-geführte Bayern, zeigt, dass wir so schlecht nicht sind. Dort sind 22 Prozent der Bundesstraßen marode.

Was hat denn das Land überhaupt mit Bundesstraßen zu tun – das Geld dafür kommt ja aus Berlin?

Wir machen die Arbeit. Wir beschäftigen mehr als 1000 Mitarbeiter, die unter anderem die Sanierungen planen und die Bauarbeiten überwachen. Der Bund zahlt die Baukosten und einen Teil der Planung.

Decken die Gelder aus Berlin den Bedarf?

Zuletzt ist Berlin da unseren Forderungen gefolgt und hat massiv investiert. Deswegen hatten wir zuerst ein paar Probleme, die in kurzer Zeit erhöhten Mittel zu verbauen – übrigens unter anderem, weil unsere Vorgänger von CDU und FDP das Personal in der Straßenverwaltung erheblich reduziert hatten. Wir schaffen nun seit 2014 jedes Jahr 50 neue Stellen. Seit das läuft, verbauen wir auch alle Straßenbaumittel. Berlin hat für die Planungen eines Straßenbauprojektes bisher pauschal drei Prozent der Gesamtkosten erstattet – tatsächlich liegen wir aber oft bei rund zehn Prozent und mehr. Diese Differenz zahlt das Land. Wir bekommen aber künftig mehr – für Bundesstraßen fünf und für Autobahnen acht Prozent. Da sollte man zufrieden sein. Aber: Berlin will die Sanierungsmittel 2020 um bis zu 500 Millionen Euro kürzen. Das kritisieren wir scharf.

Wie schwer ist es, derzeit Personal und Baufirmen zu finden?

Es ist nicht ganz einfach, in einem Land mit annähernder Vollbeschäftigung Ingenieure zu finden. Wir zahlen im öffentlichen Dienst auch nicht wie die freie Wirtschaft. Aber wir haben auch etwas zu bieten: Wir sind flexibler bei den Arbeitszeiten, Familie lässt sich bei uns gut mit dem Beruf vereinbaren, der Beamtenstatus bietet viele Vorteile. Und wir sind netter: Bei uns macht es Spaß zu arbeiten, wir haben Verständnis für junge Familien und finden es super, wenn Frauen das Sagen haben.

Uwe Lahl. (Foto: dpa)

