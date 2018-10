Markus Weinzierl über Schnelllebigkeit im Trainer-Geschäft

Der neue VfB-Trainer Markus Weinzierl hält die Schnelllebigkeit im Trainer-Geschäft der Fußball-Bundesliga für „keine gute Entwicklung“. „Es steht außer Frage, dass Kontinuität ein wichtiger Faktor ist“, sagte Weinzierl am Freitag. „Ich merke schon auch, dass es immer schneller geht und die Vereine und Leute immer unruhiger werden“, erklärte der 43-Jährige. „Man merkt, dass es die ganze Branche ein bisschen beschäftigt, dass es sehr schnell geht, dass man als Trainer in der Kritik steht.“

Der VfB Stuttgart hatte sich nach nur fünf Punkten an den ersten sieben Spieltagen in der Fußball-Bundesliga von Trainer Tayfun Korkut getrennt und Weinzierl als Nachfolger geholt. Der frühere Coach des FC Augsburg und des FC Schalke 04 gibt am Samstag (15.30 Uhr) gegen Tabellenführer Borussia Dortmund sein Debüt als VfB-Verantwortlicher.

