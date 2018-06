Heidenheim (dpa/lsw) - Der Student Markus Herrera Torrez ist neuer Vorsitzender der Jusos in Baden-Württemberg. Der 24 Jahre alte Stadtrat aus Lauffen am Neckar im Kreis Heilbronn setzte sich bei der Landeskonferenz des SPD-Jugendverbands am Samstag in Heidenheim mit 88 zu 54 Stimmen gegen seinen Konkurrenten Christian Kollmer vom Juso-Kreisverband Rems-Murr durch. Torrez war bislang Chef des Kreisverbandes Heilbronn. Als Landesvorsitzender tritt er die Nachfolge von Frederick Brütting an. Dieser war nach drei Jahren an der Spitze des SPD-Jugendverbandes nicht mehr angetreten. Die Jusos in Baden-Württemberg haben nach eigenen Angaben 5600 Mitglieder.

