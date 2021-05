Markus Frank soll Präsidentenamt beim Turnerbund übernehmen

Beim Schwäbischen Turnerbund soll Markus Frank kurzfristig das Präsidentenamt übernehmen. Die Wahlen stehen beim digitalen Turntag am Samstag an. Der bisherige STB-Chef Wolfgang Drexler stehe nicht zur Wiederwahl, da er sich nach einem Schlaganfall in der Rehabilitation befinde, teilte der STB am Mittwoch mit. Frank, bisher als Vize für Finanzen zuständig, stehe als Ersatzkandidat zur Verfügung. Der 53-Jährige aus Mulfingen ist Vorstandsmitglied beim Sportbekleidungshersteller Jako.

„Die gesundheitlich schlechten Nachrichten von unserem Präsidenten haben uns natürlich zunächst geschockt. Aber inzwischen sind wir sehr froh, dass Wolfgang Drexler auf dem Weg der Besserung ist. Da zurzeit aber noch nicht absehbar ist, wie schwer und lange dieser Weg sein wird und wir laut Satzung beim Turntag einen Präsidenten wählen müssen, haben wir uns diesbezüglich eng mit Wolfgang Drexler abgestimmt“, sagte STB-Geschäftsführer Matthias Ranke. Frank will das Amt wieder zur Verfügung stellen, sobald absehbar sei, ob und wann Drexler zurückkehren kann.

