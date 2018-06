Nach dem tödlichen Unglück in der bei Allensbach (Kreis Konstanz) im Mai bleibt der beliebte Wanderweg auch nächstes Jahr gesperrt. „Eine Eröffnung 2016 kann ich absolut ausschließen“, sagte der Allensbacher Ortsbaumeister Harald Seidler am Freitag. Mehr als vier Monate nach dem tödlichen Unglück beginnen nächste Woche die Aufräumarbeiten in der Schlucht. Eine Spezialfirma werde ab Montag Schutt aufräumen, damit sich die Gemeinde einen Überblick über die Schäden verschaffen könne, sagte Seidler.

Teile einer zerstörten Steganlage müssten aus der engen Schlucht gehoben werden. „Die Teile haben sich in einer Engstelle verkeilt. Falls es weitere Erdrutsche gibt, könnte es Stau geben, der sich dann unkontrolliert entlädt.“

Am 6. Mai war eine 72-jährige Frau beim Wandern von Erdmassen verschüttet und getötet worden. Vermutlich hatten starke Regenfälle die Lawine ausgelöst. Ein 74-jähriger Mann konnte sich schwer verletzt befreien. Die Marienschlucht - ein beliebtes Wanderziel am Bodensee - wurde nach dem Unfall gesperrt.