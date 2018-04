„Maria Stuart“ bis „Hair“: Spielzeit von Preuß in Stuttgart

Das Trauerspiel „Maria Stuart“, das Musical „Hair“ und „Der Gott des Gemetzels“ stehen auf dem ersten Spielplan von Intendant Axel Preuß (55) für die Schauspielbühnen Stuttgart. 15 Produktionen von 15 verschiedenen Regieteams hat der Neue für die beiden großen Spielstätten „Altes Schauspielhaus“ und „Komödie im Marquardt“ ausgesucht. Friedrich Schillers „Maria Stuart“ gibt es gleich zum Start der nächsten Spielzeit Mitte September.

Auch eine Reihe neue Schauspieler und neue Programmreihen wie einen literarischen Salon stellte Preuß am Mittwoch in Stuttgart vor. Auf dem Spielplan 2018/2019 finden sich zudem Stücke wie „Die Katze auf dem heißen Blechdach“, „Trasch em Treppahaus“ oder „Der Räuber Hotzenplotz“.

Der 1962 in Hamburg geborene neue Intendant war bislang Schauspieldirektor am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Eine Findungskommission hatte ihn im Sommer 2017 zum Nachfolger für Manfred Langer in Stuttgart bestimmt, der als Intendant nach Trier wechselt. Preuß war im Südwesten in leitenden Funktionen schon am Landestheater Tübingen und beim Heidelberger Stückemarkt tätig. Bis 2016 war er Chefdramaturg und Stellvertretender Generalintendant in künstlerischen Fragen am Staatstheater Braunschweig.