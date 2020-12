Maria mit Mundschutz: Kinder drehen Weihnachtsgeschichte

Maria und Josef mit Kind in der Krippe und Maske vorm Mund: So oder so ähnlich könnte die Weihnachtsgeschichte sich unter Pandemiebedingungen abgespielt haben. Marie Ebert und eine Freundin haben die bekannte Erzählung um Jesu' Geburt für die aktuelle Zeit umgeschrieben - eine corona-geprägte Fassung. Diese verfilmen die beiden nun mit einem kleinen Team der Evangelischen Kinderkirche Süd in Möglingen (Landkreis Ludwigsburg), damit sie an den Feiertagen im Internet zu sehen sein kann.

Die mitspielenden Kinder müssten während der Dreharbeiten Masken tragen, sagte Ebert. „Das wollten wir in das Stück einbauen, dann sieht es nicht gewollt aus.“ Außerdem hätten die Herbergen wegen der Hygieneregeln kein freies Zimmer für Maria und Josef. „Und der Engel tritt mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand zu den Hirten.“

Das Videoprojekt ist nur eines von vielen Beispielen, mit denen die christlichen Kirchen in Baden-Württemberg sich auf die Weihnachtsfeiertage unter Corona-Bedingungen vorbereiten. Im Internet gibt es schon allerhand Vorschläge etwa für Gottesdienste zu Hause.

Evangelische Landeskirche in Württemberg über Weihnachten