Marbach (dpa/lsw) - So eine Chance kommt selten wieder: Nur zu gerne würde das Deutsche Literaturarchiv Marbach für ein einzigartiges Konvolut mit 111 Kafka-Briefen bieten, das im April versteigert wird - doch es fehlt das Geld. Momentan habe er keine Möglichkeit mitzusteigern, bestätigte Direktor Ulrich Raulff am Dienstag. Er gebe aber die Hoffnung nicht auf. „Vielleicht ergibt sich ja der glückliche Fall, dass wir mit Hilfe von Sponsoren oder aufgrund einer großzügigen Geste in die Lage versetzt werden, zu bieten.“ Versteigert werden 111 Briefe und Karten mit einem Ausgangswert von 500 000 Euro, die Franz Kafka (1883-1924) einst an seien Lieblingsschwester Ottla schrieb. Marbach hat neben Oxford die weltweit wichtigsten Kafka-Bestände.

