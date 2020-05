Marathon-Rekordhalter Gabius befürchtet Doping-Probleme

Der deutsche Marathon-Rekordhalter Arne Gabius sorgt sich wegen der Coronavirus-Pandemie vor zunehmenden Doping-Problemen im Leistungssport. In den vergangenen Wochen habe er „kein einziges Mal“ Besuch von einem Tester der Nationalen Anti- Doping-Agentur (NADA) bekommen, sagte der 39-Jährige im Interview der „Frankfurter Rundschau“ (Dienstag).

„Diejenigen, die betrügen wollen, wittern jetzt ihre Chance. Es ist anzunehmen, dass die schwarzen Schafe gerade freie Hand haben. Das ist gefährlich“, sagte Gabius. „Es wäre toll, wenn möglichst schnell ein Dopingtest mit Genmarker zum Einsatz kommen könnte. Damit kann man Doping auch nach mehreren Wochen nachweisen. Aber noch laufen die Testphasen.“

An ein Karriereende denkt Gabius noch nicht, stattdessen kann er sich eine Teilnahme an den ins nächste Jahr verlegten Olympischen Spielen vorstellen. „Wegen der Verschiebung der Sommerspiele in Tokio auf den Sommer 2021 habe ich meine Karriere verlängert und mich entschieden, noch ein Jahr dranzuhängen“, sagte er der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“.

