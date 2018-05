Mappus' Porträt ergänzt Galerie früherer Regierungschefs

Ex-Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) ist mit einem Porträt in die Galerie der baden-württembergischen Regierungschefs aufgenommen worden. Das Gemälde des Fotorealisten Jan Peter Tripp zeigt den 52-Jährigen innerhalb eines aufgemalten Rahmens, wobei seine Hände auf dem unteren Rahmen ruhen. Enthüllt wurde das Gemälde am Freitag in Stuttgart. Mappus zeigte sich zufrieden. „Ich finde es super gelungen.“ Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, Mappus komme darauf etwas verschmitzt rüber, was schön sei. Das sei ein Charakterzug, den er in Mappus' aktiven politischen Zeiten nicht so wahrgenommen habe.

Vor rund sieben Jahren war Mappus' schwarz-gelbe Regierung abgewählt worden. Mappus selbst war nur 15 Monate im Amt. Es folgte Grün-Rot unter Kretschmann. Als Grund für den spektakulären Machtwechsel galten der von Mappus eingefädelte umstrittene Rückkauf von Aktien des Karlsruher Energieversorgers EnBW durch das Land, die Auseinandersetzung um Stuttgart 21 und die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima. Mappus arbeitet heute in der Privatwirtschaft. Befragt zu seiner Zukunft sagte er: „Ich bin Anfang 50. Ich habe in den letzten zehn Jahren gelernt, dass man die Dinge nicht planen kann. Schauen wir mal, was das Leben noch bringt.“

Ministerpräsidenten seit 1952

Landeszentrale für politische Bildung zu Mappus